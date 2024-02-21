Здоровье 21 февраля 2024, 13:05 Косметолог Егорова посоветовала мужчинам не пренебрегать кремом для рук

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Большинство мужчин пренебрегают уходовыми средствами и используют средство «три в одном» для мытья головы, лица и тела. Об этом «ФедералПресс» рассказала врач-косметолог Татьяна Егорова.

Она отметила, что такой подход неправильный, мужчинам тоже требуется уход, хотя бы минимальный. Во-первых, им нужно умывать лицо отдельным средством, а не обычным мылом или шампунем-гелем для душа. Во-вторых, следует следить и за состоянием кожи рук.

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«Еще они очень плохо следят за руками, большинство не мажут [кремом], зимой ходят без перчаток, поэтому руки сохнут», — добавила Егорова.

Она посоветовала мужчинам купить отдельные гели для душа и умывания, а также два крема: для лица и рук.

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