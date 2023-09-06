Здоровье 06 сентября 2023, 19:32 Косметолог Егорова: осенью нужно пользоваться средствами с гиалуроновой кислотой

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С приходом осени в ежедневный уход за кожей следует добавить средства с гиалуроновой кислотой и витамином Е. Об этом сообщила косметолог Татьяна Егорова в беседе с "ФедералПресс".

По словам специалиста, осенний уход также должен включать в себя использование питательного крема, который насытит кожу влагой. Возрастным женщинам лучше всего добавить в уход ретиноиды.

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Кроме того, осенью необходимо продолжать пользоваться солнцезащитными кремами, добавила косметолог.