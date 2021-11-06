Косметолог дал советы по уходу за кожей при масочном режиме и удаленке

Кожа требует особого ухода в нынешних реалиях, поскольку на ее состоянии сказываются маски, антисептики и продолжительное нахождение дома. О том, как сохранить здоровье кожи в этот период, дерматолог и косметолог Виктория Грибель рассказала Life.

На коже могут появляться воспаления, раздражения и сухость. Врач посоветовала использовать увлажняющие кремы. Также она призвала отказаться от плотных основ для макияжа, так как это лишь усугубляет воспалительную реакцию. А пару раз в неделю для обновления кожного покрова полезно использовать отшелушивающие средства.

В отопительный сезон коже не хватает влаги. Поэтому людям, которые много времени проводят дома, нужно позаботиться, чтобы в помещении был увлажнитель воздуха.

Грибель также посоветовала использовать многоразовые маски из натуральных тканей. При этом средства защиты нужно регулярно менять, напомнила косметолог.

Нельзя забывать и о сбалансированном питании, витаминах и минералах. Важно делать зарядку и иметь здоровый сон.

Врач-косметолог Натэла Гришина ранее рассказала, как сохранить здоровье в отопительный сезон. Правильную влажность в квартире можно установить, поставив рядом с батареей емкость с водой, передавал RT.