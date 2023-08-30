Здоровье 30 августа 2023, 17:52 Косметолог Бурмистров: пациентам с онкозаболеваниями противопоказаны процедуры HIFEM+ для коррекции фигуры

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Процедуры HIFEM+, способствующие повышению и укреплению мышечного тонуса, противопоказаны людям с онкологическими заболеваниями. Об этом сообщил косметолог, дерматовенеролог Кирилл Бурмистров в беседе с Pravda.Ru.

По словам специалиста, также от аппаратных процедур с применением RF-технологии стоит отказаться беременным женщинам и пациентам с хроническими заболеваниями. Дополнять любые манипуляции сеансом прессотерапии запрещено людям с кардиостимулятором.

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Врач отметил, что любые косметологические процедуры должны проводиться только на качественном и сертифицированном оборудовании.