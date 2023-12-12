Здоровье 12 декабря 2023, 16:04 Косметолог Богданова посоветовала вести здоровый образ жизни, чтобы избежать темных кругов под глазами

Читать 360tv в

Темные круги под глазами придают лицу усталый и нездоровый вид. Так как избавиться от них в домашних условиях почти невозможно, стоит предотвращать их появление. Об этом сайту «Страсти» рассказала врач-дерматовенеролог, косметолог клиники Real Clinic Дарья Богданова.

Она объяснила, что для избавления от кругов, как правило, требуется помощь специалиста. Он может предложить от инъекций различных препаратов до операции по коррекции век. Однако, если вести здоровый образ жизни и высыпаться, то можно не допустить их появления.

Реклама

«Необходимо использовать правильный уход в домашних условиях и вести здоровый образ жизни, соблюдать нормы сна. Переутомление, недосыпание, стресс — все это делает кожу век тонкой и тусклой», — сказала врач.

Авторы: