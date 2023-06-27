Здоровье 27 июня 2023, 11:50 Косметолог Богатова порекомендовала защищать кожу от солнца с помощью крема с SPF

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Врач-дерматокосметолог Елена Богатова в разговоре с изданием «Тульская пресса»сообщила, что во время активного солнца необходимо наносить на кожу крем с SPF, чтобы не повредить ее ультрафиолетом.

Чтобы понять, какая именно степень защиты необходима, нужно посчитать количестве минут, которое вы проводите под активным солнцем, написало utro.ru.

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Чем дольше человек загорает, тем более сильные средства защиты он должен использовать. Для этого нужно умножить цифру значения SPF (6, 15, 20, 30, 50) на количество минут, за которое вы обычно обгораете, добавила Богатова.