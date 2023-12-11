Здоровье 11 декабря 2023, 17:13 Косметолог Баскакова заявила, что массаж камнем Гуаша дает лишь временный эффект

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Среди женщин набирает популярность массаж камнем Гуаша, но он дает лишь временный эффект. Об этом Pravda.Ru рассказала косметолог Дарья Баскакова.

По ее словам, любой массаж стимулирует кровоток и разгоняет лимфу, позволяет избавиться от отеков. Однако эффекта омоложения он не дает. Для него нужны инвазивные процедуры. Однако после массажа кожа будет выглядеть более свежей.

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«Все-таки это воздействие только совсем на поверхность, на роговой слой кожи. Поэтому каких-то чудес ждать не стоит», — сказала косметолог.

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