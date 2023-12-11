11 декабря 2023, 17:13
Косметолог Баскакова заявила, что массаж камнем Гуаша дает лишь временный эффект
Среди женщин набирает популярность массаж камнем Гуаша, но он дает лишь временный эффект. Об этом Pravda.Ru рассказала косметолог Дарья Баскакова.
По ее словам, любой массаж стимулирует кровоток и разгоняет лимфу, позволяет избавиться от отеков. Однако эффекта омоложения он не дает. Для него нужны инвазивные процедуры. Однако после массажа кожа будет выглядеть более свежей.
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«Все-таки это воздействие только совсем на поверхность, на роговой слой кожи. Поэтому каких-то чудес ждать не стоит», — сказала косметолог.
Красота
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