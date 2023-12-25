Здоровье 25 декабря 2023, 16:11 Косметолог Антимирова рассказала, что восстановить кожу лица после праздников поможет грамотное очищение

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Медицинский директор Esthetic Clinic, врач-косметолог Евгения Антимирова в беседе с изданием Pravda.Ru рассказала, как быстро восстановить кожу после новогодних праздников.

По словам специалиста, блюда из копченостей, солений, различных соусов провоцируют задержку жидкости в организме и, как следствие, отечность лица и тела. Чтобы вернуть коже здоровый вид, важно тщательно очищать лицо пенкой или гелем, смывая средства именно прохладной водой.

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«Стоит использовать средство для умывания с эффектом увлажнения или тонизации — это поможет деликатно удалить поверхностные загрязнения и макияж», — сообщила врач.

После очищения важно нанести на кожу сыворотку с ниацинамидом или гиалуроновой кислотой. Снять отечность также позволяют гидрогелевые патчи и маски, добавила косметолог.