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    06 апреля 2022, 14:28

    Косметолог Андриянова назвала причины появления морщин в молодом возрасте

    Дарья Морозова

    Косметолог Ольга Андриянова рассказала, из-за чего могут возникнуть морщины в молодом возрасте. Об этом сообщила газета «Известия».

    Она отметила, что мелкие морщины могут возникнуть даже в 18 лет. Основная их причина — мимическая активность, поэтому не стоит слишком часто щуриться или морщиться.

    Кроме того, кожу следует тщательно увлажнять уходовыми средствами, а также не увлекаться курением или сладким.

    «Профилактика морщин в молодом возрасте — это правильный уход за кожей лица и шеи. В частности, рекомендуется осуществлять соответствующий домашний уход с антиоксидантами и витаминами», — подчеркнула Андриянова и добавила, что необходимо пользоваться солнцезащитными средствами.