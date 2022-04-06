Косметолог Андриянова назвала причины появления морщин в молодом возрасте

Косметолог Ольга Андриянова рассказала, из-за чего могут возникнуть морщины в молодом возрасте. Об этом сообщила газета «Известия».

Она отметила, что мелкие морщины могут возникнуть даже в 18 лет. Основная их причина — мимическая активность, поэтому не стоит слишком часто щуриться или морщиться.

Кроме того, кожу следует тщательно увлажнять уходовыми средствами, а также не увлекаться курением или сладким.

«Профилактика морщин в молодом возрасте — это правильный уход за кожей лица и шеи. В частности, рекомендуется осуществлять соответствующий домашний уход с антиоксидантами и витаминами», — подчеркнула Андриянова и добавила, что необходимо пользоваться солнцезащитными средствами.