Косметолог Анчикова посоветовала не выдавливать прыщи в «треугольнике смерти» | 360°

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Косметолог Анчикова посоветовала не выдавливать прыщи в «треугольнике смерти»

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Косметолог и врач-дерматолог Екатерина Анчикова в разговоре с изданием NEWS.ru расскзаала россиянам, что важно не трогать прыщи в так называемом треугольнике смерти, который находится вокруг носа и губ.

По словам медика, подобные манипуляции с угрями в этой области заканчиваются попаданием бактерий и гноя в кровеносные сосуды.

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«Часто приходят молодые люди и жалуются после самостоятельного выдавливания на воспаление и сколотые рубцы. Я не утверждаю, что нельзя выдавливать. Есть определенные ограничения. Например, не каждый прыщ можно выдавить. Есть на лице так называемый треугольник смерти (вокруг носа и губ. — ред.), прыщики на котором трогать руками категорически запрещается из-за близкого расположения сосудов, сообщающихся с головным мозгом. И в случае разрыва капсулы с гнойным содержимым и попадания в эти сосуды бактериальной флоры может возникнуть сепсис», — предупредила Анчикова.

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В качестве народных антисептиков, которым можно подсушивать прыщи, косметолог посоветовала использовать зубную пасту и алкоголь. Однако на постоянной основе спиртосодержащие напитки обезвоживают кожу, а это сигнал сальной железе для усиления работы.

Косметолог порекомендовала не экспериментировать над молодой кожей лица и довериться профессионалам.

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