Косметолог Анчикова объяснила причины появления кругов под глазами
Темные круги под глазами могут возникать независимо от возраста человека. Об этом косметолог Екатерина Анчикова рассказала NEWS.ru.
Она пояснила, что подобное явление обусловлено просвечиванием круговой мышцы глаза и сосудов через кожу. Это может быть анатомической особенностью, например из-за тонкой кожи век, тонкой жировой прослойки, расширенных сосудов или проблем с кровообращением.
«Темные круги могут появиться также на фоне интоксикации, заболевания внутренних органов, резкого или чрезмерного похудения, проблем с сосудами, нарушения режима», — добавила косметолог.
Если раньше кругов не было, а потом они внезапно появились, следует посетить врача, сдать кровь на анализ, сделать УЗИ брюшной полости, а также пройти тест на паразитарные инфекции.
Кроме того, причиной может быть истощение организма в целом: из-за недосыпа, стресса, сильного похудения, курения и злоупотребления алкоголем, заключила Анчикова. Она рекомендовала проанализировать образ жизни и выявить факторы, которые негативно отражаются на внешности.