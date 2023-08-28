28 августа 2023, 23:34
Косметолог Абрамова посоветовала отказаться от самостоятельного использования филлеров
В последнее время на маркетплейсах стали появляться филлеры для увеличения губ. Косметолог из Тулы Кристина Абрамова предрекла от самостоятельного использования таких препаратов, сообщила ТСН24.
Даже врач с большим опытом с трудом самостоятельно увеличит себе губы. При этом есть риск столкнуться с асимметрией, буграми и комками.
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Абрамова пояснила, что обычный человек без образования не сможет приобрести сертифицированные медицинские препараты.
«Какой состав у препаратов, которые можно заказать в свободном доступе, непонятно. Также неясно, какой может быть реакция организма на него», — пояснила врач.
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