Корпус крупнейшего курганского ВУЗа закрыли на карантин
В Курганском государственном университете (КГУ) ввели частичный карантин в связи с выявлением коронавируса в корпусе на Советской улице. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на инсайдера.
«Здание, где размещается ректорат, закрыто с сегодняшнего дня. Накануне стало известно о некоторых заболевших коноравирусом», — рассказал собеседник издания.
Отмечается, что ректорат и все административные службы работают. В ВУЗе отметили, что принимают все необходимые меры по недопущению распространения инфекции. Все рекомендации Роспотребнадзора выполняются в полном объеме.
Количество подтвержденных случаев коронавируса в университете не уточнили.