Корпус крупнейшего курганского ВУЗа закрыли на карантин

«Здание, где размещается ректорат, закрыто с сегодняшнего дня. Накануне стало известно о некоторых заболевших коноравирусом», — рассказал собеседник издания.

Отмечается, что ректорат и все административные службы работают. В ВУЗе отметили, что принимают все необходимые меры по недопущению распространения инфекции. Все рекомендации Роспотребнадзора выполняются в полном объеме.

Количество подтвержденных случаев коронавируса в университете не уточнили.