Корпус больницы Святого Георгия вновь начал работу в Петербурге спустя два года

Основной корпус больницы Святого Великомученика Георгия в Санкт-Петербурге вновь начал свою работу в стандартном режиме. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу аппарата вице-губернатора города Олега Эргашева.

На протяжении двух предыдущих лет корпус отвели для лечения больных коронавирусом. Стандартный режим работы начался вчера, 5 марта.

«Сегодня ситуация с коронавирусом улучшается, стабильно снижаются показатели заболеваемости и госпитализаций пациентов с коронавирусом. Это позволяет поэтапно возвращать перепрофилированные стационары к оказанию плановой медицинской помощи», — рассказал политик.