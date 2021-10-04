Короткие шорты довели жительницу США до реанимации

Жительница США надела на свидание короткие шорты. В результате из-за одежды она подцепила инфекцию и попала в больницу. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на TikTok-аккаунт пострадавшей.

Жительница штата Северная Каролина Сэм (Sam) рассказала, что из-за слишком узких шорт, которые она решила надеть на свидание с новым возлюбленным, нижнее белье впивалось в кожу. Спустя день она начала испытывать боли и обратилась в больницу. Врачи назначили ей антибиотики и предположили, что та заболела кожной инфекцией. Однако лекарства не принесли должного эффекта и блогерша вновь попала в больницу. Врачи диагностировали у нее сепсис и острое гнойное воспаление подкожной жировой клетчатки.

«Я провела неделю в реанимации. Доктора говорили, что, скорее всего, им придется отрезать воспаленную часть моей задницы. К счастью, операции удалось избежать», — заключила она.