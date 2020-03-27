Коронавирусу в России предсказали снижение к майским праздникам

В Минздраве считают, что активность коронавируса в России снизится в конце апреля или начале мая. Об этом заявил главный эпидемиолог Николай Брико.

Эпидемиолог отметил, что коронавирус относится к группе острых респираторных инфекций, которые характеризуются сезонным повышением в осенне-зимний период. По его мнению, в ближайшие дни может быть больше выявленных случаев за счет расширения числа мест, где можно сделать тест, передает «Интерфакс».

«Сейчас ряд медицинских организаций, имеющие соответствующие лицензии, могут проводить тестирование. Они и могут определить легкие формы заболевания. Опасность есть только по-прежнему для хронически больных людей и для пожилых, у которых понижен иммунный статус», — сказал Брико.

Он добавил, что 80% пациентов с COVID-19 имеют легкую форму заболевания.

По последним данным, в России 1036 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки выявили 196 новых случаев. Больше всего заболевших — в Москве. Всего в в столице зафиксировано 703 случая коронавируса.