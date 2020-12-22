Коронавирусу предсказали рост заразности через пять лет
Инфекционист Евгений Тимаков напомнил РИА «Новости», что вирусы мутируют постоянно. Коронавирс не является среди них исключением.
«Но у него эти мутации не такие выраженные, не такие значительные в плане изменения его генома. Но они меняют свойства вируса», — сказал он.
Тимаков добавил, что в первую очередь вирус стремится выжить во внешней среде, не убивая своего носителя.
«Со временем, через пять-семь лет коронавирусная инфекция видоизменится в любом случае», — подчеркнул специалист.
По мнению инфекциониста, передаваться SARS-CoV-2 больше, вырастет его заразность, но осложнений при этом вирус будет вызывать меньше.
Аналогичная ситуация, пояснил Тимаков, сейчас складывается в Великобритании. Вирус в стране «контактнее на 70%». При этом специалисты не получили данные о более тяжелом течении вызванного им заболевания.
Выявленный британскими специалистами штамм коронавируса распространяется быстрее обычного. Предварительно установлено, что он заразнее обычного на 70%, но сведений о его повышенной опасности с точки зрения смертности или госпитализации нет.