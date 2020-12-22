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    22 декабря 2020, 06:40

    Коронавирусу предсказали рост заразности через пять лет

    Александра Ломейко

    Коронавирус станет более заразным через пять-семь лет, но осложнений на фоне COVID-19 будет меньше. Вирус изменится, чтобы лучше выживать во внешней среде.
    Коронавирусу предсказали рост заразности через пять лет

    Инфекционист Евгений Тимаков напомнил РИА «Новости», что вирусы мутируют постоянно. Коронавирс не является среди них исключением.

    «Но у него эти мутации не такие выраженные, не такие значительные в плане изменения его генома. Но они меняют свойства вируса», — сказал он.

    Тимаков добавил, что в первую очередь вирус стремится выжить во внешней среде, не убивая своего носителя.

    «Со временем, через пять-семь лет коронавирусная инфекция видоизменится в любом случае», — подчеркнул специалист.

    По мнению инфекциониста, передаваться SARS-CoV-2 больше, вырастет его заразность, но осложнений при этом вирус будет вызывать меньше.

    Аналогичная ситуация, пояснил Тимаков, сейчас складывается в Великобритании. Вирус в стране «контактнее на 70%». При этом специалисты не получили данные о более тяжелом течении вызванного им заболевания.

    Выявленный британскими специалистами штамм коронавируса распространяется быстрее обычного. Предварительно установлено, что он заразнее обычного на 70%, но сведений о его повышенной опасности с точки зрения смертности или госпитализации нет.