Коронавирусу предсказали эволюцию после «омикрона»

Коронавирус в будущем станет еще более заразным, но менее опасным, заявил вирусолог Петр Чумаков. О развитии возбудителя COVID-19 на пути к «омикрону» и следующим штаммам он рассказал радиостанции Sputnik.

Коронавирус за время своей эволюции с начала пандемии научился лучше приспосабливаться к людям. Чумаков напомнил, что уханьский вариант в основном угрожал пожилым, но с появлением новых штаммов SARS-CoV-2 расширил свой охват и теперь поражает все возрастные группы.

«„Омикрон“ стал очень заразным, он пробил иммунную систему у всех, включая детей. Это следствие того, что вирус приспособился к человеческой популяции», — пояснил вирусолог.

Чумаков предрек, что пандемия не закончится на «омикроне» и вирус продолжит эволюционировать. Новые штаммы будут вызывать менее тяжелые последствия при ковиде, но станут более заразными.

«Он все более и более утрачивает патогенность. При этом его заразность повышается сейчас и, может быть, продолжит повышаться», — спрогнозировал он.

Вакцинация и повторные прививки через каждые полгода остаются так же актуальны, несмотря на развитие вируса, поскольку это помогает предотвратить тяжелое течение болезни, указал Чумаков.

Британские врачи ранее перечислили признаки заражения «омикрон»-штаммом коронавируса, которые проявляются на коже. Причем некоторые из этих симптомов могут наблюдаться долгое время.