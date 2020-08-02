Коронавирусом заразились 18 миллионов человек во всем мире

Более 18 миллионов человек во всем мире заразились коронавирусом с начала пандемии. Такие показатели были на утро 2 августа.

При этом вылечиться удалось 11,3 миллиона пациентов, еще болеют более шести миллионов, сообщает сайт Worldometer, который представляет мировую статистику по многим направлениям.

Лидером по количеству смертей от коронавирусной инфекции остается США, там погибли почти 158 тысяч человек. На втором месте Бразилия, где от COVID-19 умерли 93,6 тысячи человек. Тройку замыкает Индия с 37 тысячами летальных исходов.

Россия на четвертом месте по числу зарегистрированных случаев заражения: в нашей стране, по данным портала, COVID-19 выявили у 845 тысяч человек. Меньше всего заболевших в Ангилье — это британская заморская территория в восточной части Карибского моря. Там есть всего три подтвержденных случая COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, за все время пандемии в России провели более 28,6 миллиона тестов на определение коронавируса. Только за последние сутки лаборатории провели 315 тысяч исследований.