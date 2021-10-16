Коронавирусом за сутки заразились 2403 жителя Подмосковья

Число зараженных коронавирусом жителей Московской области выросло на 2403 за сутки. В Подмосковье с начала пандемии заболели 477 525 жителей, сообщил сайт оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Суточный прирост заболевших оказался максимальным в Московской области с 20 июля. Всего за все время пандемии в Подмосковье поправились 412 225 пациентов, а умерли — 8335 человек.

По данным оперштаба, с начала пандемии в России по состоянию на 15 октября выявлено 7 958 384 случая заражений. Из них 6 981 907 человек выздоровели и 222 315 пациентов погибли.

Рекорд по смертности от коронавируса установился в России 15 октября. За прошедшие сутки в стране умерли больше тысячи человек. Оперштаб сообщил о гибели 1002 пациентов. Обновился и суточный максимум числа заболевших: впервые в истории в России зафиксировали 33 208 новых случаев заражения.

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков перечислил симптомы ковида, при появлении которых требуется госпитализация.