Спрогнозирован возможный пик заражений коронавирусом в России

Через две-три недели в России будет наблюдаться резкое увеличение количества зараженных коронавирусной инфекцией. Такой прогноз сделал эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

Такой сценарий специалист назвал наиболее вероятным. Также Тавадян назвал еще два сценария развития коронавируса в России: благоприятный и неблагоприятный.

«При самом благоприятном исходе показатель заболеваемости и летальных исходов через неделю начнет спадать, самый вероятный сценарий: пика Россия достигнет через 2-3 недели, в худшем случае пик случится в начале ноября», — приводит РИА «Новости» слова Тавадяна.

Эксперт при этом подчеркнул, что смысла в строгой изоляции на фоне распространения коронавируса не видит. Все из-за того, что ее не будут соблюдать 80% граждан, а для эффективности этой меры нужен именно такой показатель.

Только за последние три недели в Москве в три раза вырос индекс распространения коронавирусной инфекции. При этом ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказывала, что рост случаев COVID-19 — это ожидаемое явление.

Россияне, готовясь к возможной второй волне коронавируса, создают запасы средств индивидуальной защиты и активно скупают в магазинах продукты для укрепления иммунитета.

Пока жители разных стран говорят о второй волне заболевания, власти заново вводят ограничительные меры. «360» разбирался, какие государства и как по второму кругу спасают своих граждан?