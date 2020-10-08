Коронавирусом в России чаще заражаются женщины, чем мужчины

Женщины в России заражаются новым типом коронавирусной инфекции чаще, чем мужчины. Однако это разница незначительна и составляет всего несколько процентов.

Об этом рассказал директор Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин на конференции «Молекулярная диагностика и биобезопасность — 2020». Его слова процитировал ТАСС.

«Мы видим, что с неким перевесом, в 2-3%, женщины болеют чаще, чем мужчины», — отметил он.

По словам Акимкина, Россия занимает четвертое место по общему количеству зарегистрированных случаев заболевания COVID-19. По числу новых заражений за последние сутки страна расположилась на шестом месте, а по количеству умерших пациентов с подтвержденным диагнозом — на 12. При этом по уровню летальности России занимает 105-е место среди остальных стран мира, по заболеваемости — 43-е, а по смертности от нового типа инфекции из расчета на 100 тысяч населения — 46-е место.

За все время пандемии коронавируса в мире новым типом инфекции заразились более 36,1 миллиона человек. Из них скончались более 1,05 миллиона. По данным федерального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, в России с начала пандемии зафиксировали 1 250 112 пациентов с подтвержденным диагнозом. «Газета.ru» напомнила, что за все время в стране выздоровели 1 002 329 пациентов, еще 22 056 человек скончались.