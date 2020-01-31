«Коронавирус выявлен у людей всех наций из всех стран и всех рас. Более того, не существует ни одного вируса, о котором мы бы знали, что он отличается сильной генетической, этнической предрасположенностью», — заверил профессор.

По его словам, этническая предрасположенность коронавируса полностью исключена. Вирус поражает всех. Он выявлен в Италии. Китае, США — почти по всей планете. Не существует таких избирательных болезней инфекционных, но бывают генетические предрасположенности к тем или иным заболеваниям.

«Заболевания могут определяться климатически, например. Но речь не идет в основном об инфекционных заболеваниях. Инфекции могут поражать всех равномерно, вне зависимости от того, в каком месте Земли проживать. Поэтому если бы кто-то попытался сделать генетическое оружие на основании какого-либо вируса, это было бы самоубийственно, потому что оно равным образом действовало бы на население всех стран», — заключил Базыкин.