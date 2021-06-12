Коронавирусные ограничения ужесточат в Карелии

Ситуация с распространением коронавируса ухудшилась в Карелии. В связи с этим местные власти решили в ближайшие дни снова объявить некоторые ограничения. Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

«Сегодня я провел совещание оперативного штаба. Обсудили возможность возвращения ряда ограничительных мер. Часть введем в ближайшие дни. <…> Мы усилим контроль за соблюдением масочного режима и социальной дистанции в общественных местах и в рабочих коллективах», — написал Парфенчиков в Facebook.

Он добавил, что за последние два дня в Карелии выросло количество госпитализированных. Глава республики предположил, что в ближайшее время ситуация продолжит ухудшаться. Специалисты прогнозируют, что в сутки число инфицированных достигнет 100-150 человек. Парфенчиков выразил надежду, что прогноз все же не сбудется.

«Вместе с тем, главными факторами сдерживания роста заболеваемости и возвращения к относительно нормальной жизни являются соблюдение санитарных правил и вакцинация», — подчеркнул он.

Парфенчиков призвал всех жителей региона носить маски, сократить контакты за пределами семьи и пользоваться дезинфицирующими средствами.