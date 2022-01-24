Коронавирусные ограничения усилят в Тульской области

В Тульской области планируют усилить коронавирусные ограничения. Поправки в соответствующий указ должны внести уже в ближайшее время. Об этом сообщила ТСН24.

Причиной такого решения послужил резкий рост заболеваемости COVID-19. Теперь в области будет запрещено проводить банкеты, а также развлекательные мероприятия другого рода в организациях общественного питания. Кроме того, работать прекратят фудкорты и детские игровые комнаты в торгово-развлекательных центрах.

«Предлагается термометрию на входах в кафе, рестораны, торговые центры и другие досуговые учреждения сделать обязательной. Сократить заполняемость залов на спортивные и культурные мероприятия до 50% от общей вместимости», — заявила начальницы правового комитета Тульской области Наталья Архипова.