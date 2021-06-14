Коронавирусные ограничения усилят в Петербурге с 17 июня

Начиная с 17 июня в Петербурге будут усилены ограничительные меры, связанные с коронавирусом. Постановление об этом подписал губернатор города Александр Беглов.

Согласно документу, с 17 июня в Петербурге будет запрещено проводить зрелищно-развлекательные мероприятия в объектах общепита. Также приостанавливается работа детских комнат в ресторанах и кафе. Жители и гости города не смогут посещать фуд-корты. Исключения составят точки, расположенные на вокзалах, заправках и в аэропортах.

Рестораны не смогут работать с 02:00 до 06:00. При этом разрешается обсуживать клиентов на вынос и осуществлять доставку. Мера не затронет производственные столовые.

«С 17 июня уменьшается наполняемость залов кинотеатров с 75% до 50%. Максимальное количество посетителей культурных и зрелищных мероприятий, проводимых как в помещениях, так и на открытом воздухе не может превышать три тысячи человек», — уточнили в администрации города.

Будет отменен и праздник для лучших выпускников «Бал медалистов». На чемпионате Европы по футболу болельщики должны будут обязательно надевать маски. В фан-зонах перестанут продавать продукты питания. Приобрести можно будет только напитки.