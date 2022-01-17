Коронавирусные колл-центры в Новосибирской области перевели в усиленный режим работы

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников принял решение усилить режим работы колл-центров сферы здравоохранения в регионе. Политик подчеркнул, что медики должны быть готовы к новой волне заболеваний. Об этом сообщил «Царьград».

Утром 17 января в колл-центре горячей многоканальной линии 112 работали 116 специалистов. В среднем люди, обращающиеся в службу, ожидают ответа на протяжении пяти секунд.

Сейчас в регионе ведется активная вакцинация от COVID-19. В регион направили почти 1,8 миллиона доз препарата.