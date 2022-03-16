Врач Авербах спрогнозировал шестую волну коронавируса в Петербурге

Врач Лев Авербах заявил, что в скором времени Санкт-Петербурге ожидает шестая волна коронавируса. Об этом сообщило ИА «Невские новости».

Он отметил, что только закончилась пятая волна заболеваемости, но шестая наступит скоро. Также Авербах уточнил, что очередной всплеск коронавируса уже во всей Азии.

Он предположил, что в Санкт-Петербурге новая волна наступит примерно в мае–июне. Врач добавил, что снижается коллективный иммунитет, так как мало кто ревакцинируется.