Названо время сохранения коронавируса на деньгах
Более 24 часов коронавирус может сохраняться на денежных купюрах. При этом на монетах следы вируса держатся не менее трех часов, сообщили в Роспотребнадзоре агентству РИА «Новости».
Эксперты посоветовали оплачивать все покупки картой, а не наличными.
«Рекомендуется проводить расчет при покупках и оплатах услуг в безналичной форме, а также использовать средства индивидуальной защиты», — сказано в сообщении Роспотребнадзора по итогам исследования центра «Вектор».
Тем не менее, в ведомстве напомнили, что самым распространенным способом передачи вируса является воздушно-капельный путь, поэтому нужно носить маски.
Но исключать заражение в результате контакта человека с различными предметами, не стоит. Для этого нужно носить перчатки и поменьше использовать бумажные деньги.