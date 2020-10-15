Названо время сохранения коронавируса на деньгах

Эксперты посоветовали оплачивать все покупки картой, а не наличными.

«Рекомендуется проводить расчет при покупках и оплатах услуг в безналичной форме, а также использовать средства индивидуальной защиты», — сказано в сообщении Роспотребнадзора по итогам исследования центра «Вектор».

Тем не менее, в ведомстве напомнили, что самым распространенным способом передачи вируса является воздушно-капельный путь, поэтому нужно носить маски.

Но исключать заражение в результате контакта человека с различными предметами, не стоит. Для этого нужно носить перчатки и поменьше использовать бумажные деньги.