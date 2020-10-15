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    15 октября 2020, 00:37

    Названо время сохранения коронавируса на деньгах

    Наталья Жуковская

    Более 24 часов коронавирус может сохраняться на денежных купюрах. При этом на монетах следы вируса держатся не менее трех часов, сообщили в Роспотребнадзоре агентству РИА «Новости».
    Названо время сохранения коронавируса на деньгах

    Эксперты посоветовали оплачивать все покупки картой, а не наличными.

    «Рекомендуется проводить расчет при покупках и оплатах услуг в безналичной форме, а также использовать средства индивидуальной защиты», — сказано в сообщении Роспотребнадзора по итогам исследования центра «Вектор».

    Тем не менее, в ведомстве напомнили, что самым распространенным способом передачи вируса является воздушно-капельный путь, поэтому нужно носить маски.

    Но исключать заражение в результате контакта человека с различными предметами, не стоит. Для этого нужно носить перчатки и поменьше использовать бумажные деньги.