Коронавирус заподозрили во внеземном происхождении. Британские ученые снова в деле?

Заражение от летучей мыши, исследования биологического оружия — все эти гипотезы появления коронавируса меркнут по сравнению с тем, о чем заявляют ученые из Великобритании. Они уверены: вирус — «залетный», из внеземных цивилизаций.

Мог ли коронавирус прилететь к нам с другой планеты? Вполне! По крайней мере, такой гипотезы придерживается ученый из Великобритании Чандра Викрамасингх. И его в этом поддерживает российский эксперт из РАН Вячеслав Ильин. Он поделился с агентством РИА «Новости» своей точкой зрения.

По мнению ученых, коронавирус мог попасть на Землю вместе с метеоритом, который взорвался над Китаем как раз перед началом эпидемии. Небесное тело достигло поднебесной в октябре 2019 года. Вполне возможно, что в том метеорите могли содержаться и внеземные вирусы.

Но как убедиться в том, что такой вариант возможен? Вячеслав Ильин уверен: помочь в этом может исследование МКС. Станция будет пролетать территорию Китая в 2023–2024 годах, и в это же время можно будет провести исследование на предмет вирусоподобных ДНК. Пока в МКС никак не прокомментировали предложение ученого.

И пока одни эксперты доказывают различные гипотезы появления коронавируса на Земле, другие вовсю изобретают вакцины. О найденном лекарстве для зараженных заявили США и Франция.

Но несмотря на возможную защиту от заболевания, многие биологи уверены: Европа не сумеет победить коронавирус быстро. Возможно, на это понадобится пара лет.

Число заразившихся в мире продолжает расти. Сейчас инфицированных уже больше 335 тысяч.