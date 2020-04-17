«Ъ»: коронавирус задержит поставки препаратов от ВИЧ в Россию

Из-за СОVID-19 поставки препаратов от ВИЧ в Россию могут затянуться. В Минздраве считают, что дефицита не будет. Запас лекарств рассчитан в среднем на полгода.

Сроки поставок перенесли по семи заключенным министерством контрактам, сообщил «Коммерсант». Причиной стали «форс-мажорные обстоятельства, связанные с эпидемией коронавируса». Поставщики из Китая и Индии пожаловались, что у них возникли трудности с производством субстанции для препаратов.

Минздрав решил пойти навстречу зарубежным партнерам, которые просили сдвинуть сроки с лета на осень 2020 года. При этом в министерстве не испытывают беспокойства насчет вероятного дефицита лекарственных средств.

«Средний товарный запас по каждому из указанных лекарственных препаратов составляет шесть месяцев, что позволяет избежать их дефицита», — подчеркнули в ведомстве, сославшись на предоставленные регионами данные.

Тем не менее представители общественного движения «Пациентский контроль» рассказали, что в четырех регионах страны жаловались на нехватку минимум одного препарата. И поступают такие жалобы еще с ноября 2019 года.