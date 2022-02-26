Коронавирус за сутки выявили еще более чем у 120 тысяч человек в России

В России за последние сутки выявили 122 995 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили на сайте оперативного штаба по борьбе с ковидом.

Общее число всех случаев заражения в России с начала пандемии достигло 16 175 023.

В больницы попали еще 14 324 человека. Зато выписали 181 343 пациента. Всего за весь период выздоровели 13 321 314 человека.

Скончались еще 793 инфицированных. В общей сложности от ковида в России умерли уже 350 158 человека.

За последние 24 часа больше всего заражений снова выявили в Санкт-Петербурге. Там положительный результат теста на коронавирус получили 7409 человек. В Москве почти в два раза меньше — у 3947 человек подтвердилось заражение. Но на втором месте после Петербурга оказался Красноярский край, где зафиксировали 4672 случая заражения. На третьем — Свердловская область, где коронавирус выявили у 4554 человек. На четвертом месте Новосибирская область (4432), на пятом — Самарская область (4220).

В Московской области за минувшие сутки выявили 2448 случаев заражения. С сегодняшнего дня в Подмосковье начали постепенно отменять некоторые ограничения.