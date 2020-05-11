Коронавирус выявили у беременной жительницы Тывы и младенца
Диагноз «коронавирусная инфекция» сохраняется у 115 жителей Тывы. При этом половина из пациентов находится в состоянии средней тяжести. У 27 человек, в том числе у беременной женщины и девятимесячного младенца, течение болезни протекает с пневмонией. Об этом сообщили власти региона.
Среди болеющих восемь человек находятся в реанимации. Состояние четырех из них врачи оценили как тяжелое.
Большую часть новых случаев выявили за последние три дня — после проверки граждан в трех очагах распространения возбудителя: на рынке «Элбек», автобазе и Республиканской больнице №1.
По данным на 10 мая, коронавирус выявили почти у каждого пятого жителя, который обратился за медицинской помощью.
За весь период в стационарных отделениях находились 313 человек, из которых выписали уже 162. В инфекционных отделениях больниц республики лечение от различных респираторных заболеваний, в том числе с COVID-19, проходят 146 пациентов. Под наблюдением в обсерваторах остаются 166 человек.
Всего в регионе провели 16 967 лабораторных исследований.