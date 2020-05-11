Коронавирус выявили у беременной жительницы Тывы и младенца

Среди болеющих восемь человек находятся в реанимации. Состояние четырех из них врачи оценили как тяжелое.

Большую часть новых случаев выявили за последние три дня — после проверки граждан в трех очагах распространения возбудителя: на рынке «Элбек», автобазе и Республиканской больнице №1.

По данным на 10 мая, коронавирус выявили почти у каждого пятого жителя, который обратился за медицинской помощью.

За весь период в стационарных отделениях находились 313 человек, из которых выписали уже 162. В инфекционных отделениях больниц республики лечение от различных респираторных заболеваний, в том числе с COVID-19, проходят 146 пациентов. Под наблюдением в обсерваторах остаются 166 человек.

Всего в регионе провели 16 967 лабораторных исследований.