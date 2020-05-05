Коронавирус выявили у 53 вахтовиков в Тюменской области

Результаты тестов на коронавирус оказались положительными у 53 вахтовиков в Тюменской области. Зараженные работали на двух месторождениях.

Об этом сообщил Роспотребнадзор региона. По последней информации, на территории Тюменской области диагностировали 589 случаев заражения коронавирусом. Об этом сказано в постановлении главного санитарного врача региона Галины Шарухо.

Показатель заболеваемости составляет 38,8 на 100 тысяч населения, из них 53 случая зарегистрировано на двух месторождениях Уватского района Тюменской области Галина Шарухо.

Чтобы обезопасить сотрудников месторождений и жителей вахтовых поселков от возможного распространения инфекции нового типа, Роспотребнадзор запретил заезд вахтовиков в местные обсерваторы без тестирования на коронавирус. Они должны сдать анализы по месту жительства, причем сделать это не ранее чем за три дня до въезда в регион. Кроме того, им предстоит повторный анализ на инфекцию — за два дня до отправки на вахту. Нововведения начнут действовать с 12 мая.

По информации на 5 мая, в России коронавирус подтвердили у 155 370 человек. За все время эпидемии в стране от COVID-19 скончался 1451 человек. Еще 19 865 пациентов выздоровели. Врачи считают, что страна уже совсем скоро выйдет на плато — об этом говорит отсутствие резкого прироста новых заражений. Несмотря на это, медики напоминают: говорить о стабилизации ситуации с коронавирусом в стране еще очень рано.