Коронавирус вторые сутки подряд выявили более чем у 200 тысяч россиян

В России за минувшие сутки еще 203 766 человек получили положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщили на сайте оперативного штаба по борьбе с ковидом.

Всего в стране с начала пандемии уже выявили 13 935 560 случаев заражения. Накануне сообщалось о 203 949 заразившихся.

В больницы за сутки попали еще 18 597 инфицированных. После выздоровления выписали 112 658 пациентов. С начала пандемии переболел уже 11 134 291 человек.

За последние 24 часа ковид забрал 729 жизней. Всего страна потеряла уже 339 542 человека с начала пандемии.

Санкт-Петербург четвертые сутки подряд удерживает лидерство в антирейтинге по числу заражений за сутки. Вчера в городе на Неве тест подтвердился еще у 21 689 человек. В Москве за прошлые сутки выявили 14 336 случаев заражения. На третьем месте Московская область, где коронавирус выявили еще у 9146 человек.

Во Всемирной организации здравоохранения ранее заявили, что до конца пандемии еще далеко. Главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан предрекла появление новых многочисленных вариантов коронавируса.