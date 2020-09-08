У 12 российских туристов нашли коронавирус в Турции

У 12 российских туристов, приехавших в Турцию, выявили коронавирус. Двух заболевших госпитализировали, остальные находятся на изоляции в гостинице. Об этом в эфире «России 24» сообщил посол России в республике Алексей Ерхов.

По словам дипломата, 12 заболевших — это только те, о которых знает российская дипмиссия, уточнила «Газета.Ru».

Также Ерхов рекомендовал россиянам, собирающимся на отдых, в обязательном порядке приобретать медстраховку, покрывающую лечение коронавируса. У одного из попавших в больницу туристов такой страховки не было, но необходимую медпомощь россиянину все же оказали, уточнил посол.

Большинство международных маршрутов закрыто в России с конца марта из-за пандемии коронавируса. С 1 августа возобновились полеты в Стамбул, с 10 августа — в Анталью, Даламан и Бодрум.

По данным турецких властей, с марта коронавирус там выявили у более 280 тысяч человек, умерли 6730 пациентов, выздоровели свыше 250 тысяч.

В России к утру 7 сентября было зарегистрировано 1,03 миллиона случаев COVID-19, 17 871 пациент умер, более 840 тысяч выздоровели.