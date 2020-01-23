Коронавирус 2019-nCoV неожиданно стал одной из главных мировых новостей января. Уже 17 человек погибли, более 500 заболели. В России к эпидемии относятся особенно настороженно — мы граничим с Китаем, заказываем оттуда много товаров, летаем отдыхать в Азию. Тем более что у двух человек в России уже заподозрили болезнь.

Кто заразился коронавирусом в России

Утром 23 января Минздрав и Роспотребнадзор сообщили, что у прилетевших из Китая в Санкт-Петербург коронавирус не подтвердился. Накануне жителя Китая и россиянина Армана Каракешишяна госпитализировали прямо из аэропорта с подозрением на опасную инфекцию. Их привезли в Боткинскую больницу. Врачи предположили, что у них ОРВИ.

Сам Каракешишян написал в соцсетях пост и рассказал, что его девушку Анну Ильницкую проверяют на вирус в Минске. Она прилетела из КНР на несколько дней раньше его. Анна лежит в инфекционной больнице. Но, по словам Армана, ей пока не сделали даже экспресс-анализ.

Сейчас в России из-за угрозы распространения коронавируса усилили пограничный контроль. Сотрудники Россельхознадзора и таможенники внимательно проверяют багаж и ручную кладь пассажиров, приехавших из Юго-Восточной Азии.

Можно ли заразиться через товары из Китая

Не секрет, что многие россияне любят покупать товары в китайских интернет-магазинах. Некоторые ученые считают, что вирус может просочиться в РФ и через посылки из КНР. В том числе через замороженные продукты.

«Заражение через морепродукты можно представить себе так: больной рабочий на фабрике чихнул на креветки — и они сразу же пошли в заморозку. Но это очень маловероятный сценарий», — рассказал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

России грозит эпидемия?

Экс-руководитель Роспотребнадзора и депутат Госдумы Геннадий Онищенко призвал россиян приготовиться к тому, что скоро школьники начнут болеть простудой — это сезонная инфекция. Но паниковать не стоит. В России внимательно контролируют распространение вируса, особенно в аэропортах. Медицинская сеть мобилизована. Следовательно, распространение вируса за счет приехавших в страну маловероятно.

Тем временем число заболевших коронавирусом в Китае постоянно увеличивается. RT написало, что число заразившихся сейчас достигло 617 человек. При этом инфекцию подхватили также в Японии, Южной Корее, Таиланде, США.

О коронавирусе 2019-nCoV стало известно в конце 2019 года. Первым заболевшим считается житель Уханя. Он и еще 16 человек в январе умерли от вируса. Пока вакцину от коронавируса не придумали, хотя в России пообещали ее создать за полгода.

Болезнь, заканчивающаяся тяжелой пневмонией, в начале выглядит как обычная простуда. Человек может почувствовать усталость, жар, проблемы с дыханием, у него может появиться мокрота. Ранее «360» собрал всю важную информацию о коронавирусе.