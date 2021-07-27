Коронавирус в России за сутки выявили еще у 23 тысяч человек

За минувшие сутки в России положительный результат теста на коронавирус получили еще 23 032 человека. Об этом сообщили на сайте оперштаба по борьбе с ковидом.

Общее число всех случаев заражения, выявленных в России с начала пандемии, достигло 6 172 812. Выздоровели 5 526 950 человек, в том числе 20 116 пациентов, которых выписали за прошлые сутки.

Но при этом еще 779 заразившихся скончались. Смертность держится на этом уровне третью неделю. Всего от последствий коронавируса в России умерли 155 380 человек.

Больше всего заразившихся за последние 24 часа зафиксировали в Москве. Коронавируса в столице обнаружили еще у 2623 человек.

В Московской области инфекцию выявили еще у 1973 жителей. Это существенно меньше, чем накануне, когда сообщалось о 2161 случае коронавируса. За весь в период пандемии в Подмосковье сделали уже 9 859 178 ПЦР-тестов на коронавирус, согласно данным регионального Минздрава.

Санкт-Петербург остается на третьей строчке по суточному приросту заболевших. В Северной столице выявили еще 1923 случая заражения.

Меньше всего заражений по-прежнему на Чукотке, где за прошлые сутки выявили четыре случая.

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее предложил привить от коронавируса все взрослое население республики.