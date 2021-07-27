Коронавирус в России за сутки выявили еще у 23 тысяч человек
За минувшие сутки в России положительный результат теста на коронавирус получили еще 23 032 человека. Об этом сообщили на сайте оперштаба по борьбе с ковидом.
Общее число всех случаев заражения, выявленных в России с начала пандемии, достигло 6 172 812. Выздоровели 5 526 950 человек, в том числе 20 116 пациентов, которых выписали за прошлые сутки.
Но при этом еще 779 заразившихся скончались. Смертность держится на этом уровне третью неделю. Всего от последствий коронавируса в России умерли 155 380 человек.
Больше всего заразившихся за последние 24 часа зафиксировали в Москве. Коронавируса в столице обнаружили еще у 2623 человек.
В Московской области инфекцию выявили еще у 1973 жителей. Это существенно меньше, чем накануне, когда сообщалось о 2161 случае коронавируса. За весь в период пандемии в Подмосковье сделали уже 9 859 178 ПЦР-тестов на коронавирус, согласно данным регионального Минздрава.
Санкт-Петербург остается на третьей строчке по суточному приросту заболевших. В Северной столице выявили еще 1923 случая заражения.
Меньше всего заражений по-прежнему на Чукотке, где за прошлые сутки выявили четыре случая.
Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее предложил привить от коронавируса все взрослое население республики.