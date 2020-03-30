Коронавирус в России и мире. Главное на 30 марта

Московский оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил, что число заболевших в российской столице достигло 1014 человек. Люди в возрасте 35-64 лет составляют 46% инфицированных, молодежь 18-34 лет — 33,5%, 15% — люди старше 65 лет, еще 5,5% — дети. Они переносят болезнь в легкой форме, но могут быть носителями вируса.

В России

В первый же день нерабочей недели россияне забыли про все призывы оставаться дома, чтобы уменьшить заболеваемость коронавирусом. Они отправились на дачи на шашлыки и заполонили фотографиями с пикников соцсети. Россияне гуляли в парках, играли на пляже в волейбол и даже купались.

Москва и Подмосковье занимают лидирующие места в рейтинге по количеству инфицированных. В первую пятерку попали также Санкт-Петербург, Свердловская область и республика Крым.

В столице за последние сутки было выявлено еще 270 заразившихся, среди них 13 детей. К тому же стало известно, что почти 40% пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, люди младше 40 лет.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал православных христиан на время пандемии не ходить в церкви. Представители РПЦ заявили, что, возможно, будут смягчены условия великого поста, предшествующего Пасхе, которая в этом году отмечается 19 апреля.

Судя по всему, неутешительные результаты первого дня нерабочей недели сыграли не последнюю роль в решении мэра Москвы Сергея Собянина, который ввел с 30 марта дополнительные меры по борьбе с распространением коронавируса. Он попросил жителей столицы и Подмосковья соблюдать режим самоизоляции вне зависимости от возраста.

Покидать жилище можно только в случае крайней необходимости — в магазин, банк, погулять с питомцем или выбросить мусор. За исключением такси введена обязательная дистанция не менее 1,5 метра. Было принято решение компенсировать людям потерю работы — каждому безработному установлено пособие в размере 19,5 тысячи рублей.

В ближайшее время московские власти введут специальные пропуска и личные коды для тех, кто по разным причинам обязан ходить на работу.

В Подмосковье было зарегистрировано 112 случаев заражения. Губернатор региона Андрей Воробьев ввел с 20:00 30 марта в области аналогичные меры безопасности. Потерявшим из-за коронавируса работу будет выплачиваться пособие по безработице в размере 15 тысяч рублей.

К здравому смыслу россиян воззвал и заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он попросил их проявить самодисциплину, в противном случае, не исключил введение более строгих мер.

«Это не голливудский триллер, а реальная угроза для каждого из нас и для всей человеческой цивилизации», — подчеркнул зампред Совбеза.

В мире

Не успели китайские власти заявить о некотором уменьшении случаев заражения внутри страны, как медики предупредили о второй волне коронавирусной инфекции, которая грозит стране. Они сообщили о 693 завозных случаях.

В Иране за сутки было выявлено три тысячи новых случаев. Советник министра здравоохранения страны Алирез Вахабадзе сообщил, что за последний день умерли 123 человека. Всего коронавирусом заболели 38 903 иранца, выздоровел 12 391 больной, и 2640 умерли.

В Аргентине заговорили о чудесном явлении, которое удалось запечатлеть на фотопленку какой-то девушке. В провинции Корриентес ей привиделась в облаках Дева Мария, окруженная сиянием и радугой. Жители страны решили, что Богоматерь пришла к ним, чтобы исцелить от коронавируса.

Российский медицинский десант продолжает работать в Бергамо. Посол РФ в Италии Сергей Разов заявил, что поражен их героизмом.

«Наши работают в самом пекле, можно сказать, одинаково вместе с итальянскими коллегами, рискуя здоровьем и жизнью… (оценить это можно только как) героизм наших военнослужащих, иначе не скажешь», — рассказал Сергей Разов.

В Италию из России прибыли 15 самолетов, на которых прилетели вирусологи, эпидемиологи и врачебно-сестринские бригады. Позже в Ломбардию были доставлены мобильные комплексы дезинфекции и лаборатории.

Италия продолжает лидировать в печальном рейтинге по количеству умерших в европейских странах. За последние сутки в больницах умерли 756 человек. Общее число жертв вируса достигло 10 779 пациентов.

Французское правительство увеличило размер штрафа за нарушение самоизоляции, режим которой будет продлен до 15 апреля, со 135 до 200 евро. В случае повторного нарушения — с 375 до 450 евро.

Число заболевших во Франции составляет 37 575 человек, умерли уже 2314 пациентов.

В Великобритании за минувшие сутки заразились вирусом 2510 человек и умерли 260 британцев.

Директор американского Национального института аллергических и инфекционных заболеваний и член группы Белого дома по борьбе с пандемией Энтони Фаучи предположил, что в США от коронавируса могут умереть до двухсот тысяч человек. По его мнению, «заразятся миллионы».

В штате Нью-Йорк число жертв выросло с 728 до 965 умерших. Всего в штате 59 513 заболевших. В городе Нью-Йорк выявлено 32 308 случаев заболевания, погибли 678 пациентов.

Президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции, что пик смертности от вируса наступит в течение двух недель. В стране уже заболели почти 140 тысяч человек, умерли 2,4 тысячи.