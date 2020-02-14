Коронавирус в России и мире. Главное на 14 февраля

В России нет подтвержденных случаев заболевания, но в инфекционное отделение больницы попал с подозрением на коронавирус житель города Сухой Лог. Две недели назад он был в Китае. Пока анализы дали отрицательный результат.

Китайские медики разработали новую методику диагностики заболевания. Пациенты, которым будет поставлен «клинический диагноз», получат лечение на более ранней стадии. Ожидается, что повысится и его эффективность.

В результате применения нового метода отмечен скачкообразный рост числа зараженных, 15152 новых случая.

Посол Китая в России Чжан Ханьхуэя в письме на имя руководителя таможенной службы РФ Владимира Булавина отметил, что ситуация в стране все еще непростая, но переломный момент обязательно произойдет «в ближайшем будущем».

Пока медицина не может совладать с эпидемией. На круизном лайнере Diamond Princess зафиксированы еще 44 случая заражения коронавирусом. Всего на судне за время карантина в Иокогаме заболели 218 человек.

Ведущие программы «60 минут» смогли связаться с пассажиром лайнера Сергеем Поповым. Омский пенсионер сообщил, что тест на коронавирус пока не сдавал, до него не дошла очередь. По его словам, россияне не теряют присутствия духа.

«Тест еще не сделали. Сперва сказали, что будут делать тем, кому за 80. Но мне 80 еще нет, так что я жду, пока придут. А я, пожалуйста, хоть сейчас сдам. Ну, измеряли температуру. Ну, а что температура?! 36.6… Ничего у нас нет, и не будет никогда. Русские никогда не сдаются и ни на что не жалуются», — подчеркнул омич.

Совсем другие настроения у украинцев, которые до сих пор не могут вылететь из Ухани. Одна из девушек связалась с программой «60 минут» и пожаловалась, что вывезти из карантина их обещали 11 февраля. Но потом Киев сообщил гражданами страны, что эвакуация невозможна «по техническим причинам».

«Мы просто все в шоке, потому что мы сидели все на чемоданах… Мы просим помощи у всех. Услышьте нас, пожалуйста. Очень хочется домой…» — попросила украинка.

На равнодушие властей пожаловались также граждане Уганды и Нигерии. Каждый день они прощаются со знакомыми студентами, которых вывозят в родные страны. Правительственные чиновники буквально игнорируют их просьбы о возвращении домой.

До 15 человек выросло число заболевших уханьской пневмонией граждан США. Последний пациент сейчас находится на военной базе в Техасе, куда был доставлен из Китая. Врачи ожидают, что в ближайшие дни количество инфицированных увеличится. В карантине сейчас находятся более 600 человек.

В Японии зафиксирована первая смерть от коронавируса. Погибла женщина, которой было больше 80 лет.

После наблюдений за одной из заболевших, власти Гонконга пришли к выводу, что коронавирус может распространяться по канализационным трубам. Женщина не общалась с соседом, который мог ее заразить, и даже не была с ним знакома. Но у их квартир был общий канализационный стояк. Подобный способ заражения уже был зафиксирован при вспышке атипичной пневмонии в 2002 году.

Главный исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Шваминатан заявил, что первые вакцины от коронавируса начнут тестироваться на людях через три-четыре месяца.

«В разработке уже четыре возможные вакцины. Скорее всего, первую или вторую начнут испытывать на людях через несколько месяцев. Это само по себе будет очень быстрым прогрессом», — сказала Шваминатан.

Вакцина может стать доступной через 12-18 месяцев. Медики сейчас бьются над определением условий и причин передачи вируса от человека к человеку.

Однако глава больницы в Ухане Чжан Динюй заявил, что очень высокую эффективность показала методика переливания плазмы людей, переболевших коронавирусом COVID-19. У них обнаружились антитела, помогающие в борьбе с недугом.

Ученые готовы дать предварительные результаты работы над противовирусными препаратами уже через несколько недель.

Разумеется, не обходится без спекуляций на страхе людей и прямого мошенничества. Например, американский телепроповедник Джим Баккер анонсировал жидкость, которая якобы убивает вирус. Аферист продает ее на христианском торговом онлайн-канале по 300 долларов за бутылку.

Стало также известно, что коронавирус 2019-nCov может выживать на открытых поверхностях без носителя до девяти дней. Немецкие ученые, сделавшие это открытие, предложили тщательно их обеззараживать этанолом или перекисью водорода.

При этом в ВОЗ заявили, что алкоголь от коронавируса не спасет.

«Нет. Употребление крепкого алкоголя или любого вида алкоголя не является эффективной мерой по предотвращению заражения COVID-2019. Даже хуже, употребление большого количества алкоголя может привести к алкогольному отравлению», — сказал официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич.

Весь мир с сочувствием продолжает наблюдать за «вирусной войной», которую ведут с болезнью китайские медики. Они состригли волосы и надели подгузники ради экономии времени. Жители других провинций решили еженедельно передавать им овощи, фрукты и мясо. Китайцы посылают врачам Ухани маски и дезинфицирующие средства, которых остро не хватает.