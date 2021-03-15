Коронавирус уличили в запуске процессов старения

Пожилые люди переносят коронавирусную инфекцию тяжелее, чем молодые. При этом течение болезни у пациентов среднего возраста проходит со схожими реакциями организма, как у стариков. Главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева в беседе с РИА «Новости» не исключила, что коронавирус запускает процессы раннего старения организма.

В своем заявлении она сослалась на слова ряда мировых исследователей возбудителя.

«Некоторые ученые называют COVID-19 болезнью старения. Для этого есть два повода. Один — это то, что действительно с возрастом течение коронавирусной инфекции все тяжелее, а второй повод <…> состоит в том, что, возможно, COVID-19 запускает процессы старения», — заявила она.

По ее словам, это обязательно нужно учитывать при реабилитации пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию.

Специалист отметила, что среди основных симптомов у пациентов с COVID-19, кроме лихорадки, кашля и одышки, фиксируют еще и делирий. Это помрачение сознания с психическим расстройством. Ольга Ткачева отметила, что это состояние нужно обязательно внести в список основных симптомов коронавирусной инфекции и учитывать его при госпитализации пациента.