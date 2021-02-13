Человечеству может грозить более опасная эпидемия, чем пандемия коронавируса. Об этом предупредил врач и телеведущий Александр Мясников, сообщило агентство Ura.ru.

«Коронавирус пришел как тренировочный процесс, но придет что-то страшнее. 100% придет», — заявил он.

Новая инфекция проявится двумя путями. Первая мутация — вирус птичьего или свиного гриппа, который будет переходить от животных к человеку. А вторая подразумевает переход уже от человека к человеку.

«Большая, смертельная пандемия в двух мутациях от нас. Теперь надо ждать», — добавил Мясников.

Телеведущий не назвал время прихода новой инфекции — может, через год, пять или 10 лет. Тем не менее ученые должны на опережение разработать современную универсальную вакцину от гриппа.

Ранее врач Сергей Нурисламов заявил, что в будущем коронавирус превратится в сезонную инфекцию. Например, как вирус гриппа. Болеть им будут не в холода, а при влажной погоде.