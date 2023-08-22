Здоровье 22 августа 2023, 17:54 Коронавирус станет сезонной инфекцией — Роспотребнадзор Роспотребнадзор: коронавирус приобрел черты сезонной инфекции РИА «Новости»

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Ковид становится сезонной болезнью, в осенне-зимний период возрастает число пациентов, заразившихся инфекцией. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

«COVID-19 все больше приобретает черты сезонной инфекции, когда в осенне-зимний период заболеваемость растет, а летом снижается», — уточнили в ведомстве.

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За последнюю неделю заболеваемость ковидом в России выросла на 16,1%. Конец лета — традиционный период для подъема заболеваемости, рассказали в Роспотребнадзоре. В это время люди возвращаются из отпусков, а у школьников и студентов заканчиваются каникулы.

Специалисты уверены — полностью избавиться от COVID-19 не получится, появляются новые подварианты инфекции. Чтобы обезопасить себя, нужно помнить, кто входит в группу риска, и не игнорировать вакцинацию.

Ранее RT писал — главный научный сотрудник ВОЗ Джереми Фаррар считает, что происхождение коронавируса с большой долей вероятности было естественным. Но нельзя игнорировать и другие сценарии.