Коронавирус станет сезонной болезнью

«Основные опасения по поводу этого патогена связаны не с масштабами и смертностью в ходе нынешней вспышки. Штамм может закрепиться среди тех людей, которые болеют бессимптомно и долго, выделяя вирус в окружающую среду. COVID-19 станет ежегодно поражать эпидемическими волнами наиболее восприимчивую часть населения», — предположил член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Сергей Нетесов. Его процитировала газета «Известия».

Аналогичные заявления ранее звучали в научном мире. Такое же предсказание сделали, в частности, ученые из Китая. Заместитель Академии наук КНР Ван Чэнь заметил, что атипичная пневмония (SARS, MERS) в свое время поразила мир своей беспощадностью и смертностью, она распространилась по всей планете с неимоверной скоростью, но в итоге о ней благополучно забыли и не вспоминают.

Но с COVID-2019 немного другая история. У нового штамма уникальный набор характеристик. Его свойства позволяют ему существовать долгий период, примерно так же, как и вирусу гриппа, в этом они очень похожи. Следует помнить, что у коронавируса длительный инкубационный период, до 27 дней. Это значит, что сдержать распространение патогена в сегодняшних реалиях не представляется возможным. Скорее всего, коронавирус продолжит циркулировать в природе и периодически себя проявлять.

Как рассказали тем временем в Роспотребнадзоре, если появились подозрения на коронавирус, сначала нужно постараться изолировать подозрительного человека, оставив его в отдельной комнате. Вызвать врача и следовать его указаниям. Скорее всего, больного отправят в карантин.

Коронавирус появился в КНР. О нем стало известно в конце декабря 2019 года, а уже с января он начал распространяться за пределы страны. ВОЗ признала, что эта эпидемия — чрезвычайная ситуация международного значения. По всему миру коронавирус подхватили 83 389 человек, умерли 2 858, излечились 36 569 человек.