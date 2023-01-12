Здоровье 12 января 2023, 17:48 Коронавирус стал меняться и протекать легче Внештатный инфекционист Минздрава Чуланов: коронавирусная инфекция стала протекать легче РИА «Новости»

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Коронавирус эволюционирует, степень тяжести лечения снижается. Об этом в четверг, 12 января, заявил главный внештатный специалист российского Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов в эфире телеканала «Россия 24».

«Как мы видим с вами, эволюция идет в направлении снижения патогенности вируса. Кроме того, накапливается популяционный иммунитет, который тоже нас защищает», — отметил он.

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Однако не стоит исключать появление вируса, который при мутации вызовет тяжелое течение болезни.

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Роспотребнадзор сообщил, что в России зафиксировали первый случай заражения штаммом «кракен». Его обнаружили в Пензенской области с помощью мониторинга данных секвенирования геномов SARS-CoV-2. Из-за обнаружения нового штамма в стране не будут вводить ограничения. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в этом нет необходимости.

Всего за минувшие сутки в стране выявили 4675 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 48 пациентов. Полностью выздоровел 4541 человек.