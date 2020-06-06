Коронавирус стал быстрее распространяться

Темпы распространения коронавируса в мире ускорились. За месяц число еженедельных заражений выросло почти на 30 тысяч случаев.

Издание Daily Mail обратило внимание на то, что в первую неделю мая в мире было зарегистрировано около 86 тысяч случаев. Спустя месяц, в июне, этот показатель вырос до 114 тысяч случаев.

Увеличение прироста журналисты объяснили большим числом заражений в России, Индии и странах Южной Америки.

В то же время журналисты отметили, что смертность стала уменьшаться. Если 16 апреля регистрировали 1,35 смерти на один миллион человек. Теперь показатель равен 0,67. В конце мая ежедневно умирали примерно 4,3 тысячи человек.

Глава миланской больницы Альберто Зангрильо и его коллега из генуэзского госпиталя утверждают, что эти данные свидетельствуют об ослаблении вируса. По его словам, количество патогенов у новых пациентов меньше по сравнению с более ранними случаями.

Однако в ВОЗ считают, что коронавирус не стал ни менее заразным, ни менее губительным. Данные статистики там объясняют улучшением тестирования.

Вспышка коронавируса началась в Китае в конце 2019 года. Сейчас по всему миру им заразились больше 6,8 миллиона человек.