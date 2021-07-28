В последние шесть месяцев коронавирус начал мутировать интенсивнее, он стал более изменчивым. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Такое заявление она сделала в рамках просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе», которую организовали общество «Знание» и общероссийская акция #МыВместе. Слова Поповой процитировал ТАСС.

«Вирус неизвестный, мы не так давно его знаем, для того чтобы его полностью изучить, времени, конечно, прошло не так много. Тем более он последние шесть месяцев так интенсивно мутирует, он становится гораздо более изменчив, чем то, что мы наблюдали еще год назад», — отметила она.

Попова подчеркнула, что сейчас главное, чтобы коронавирус не стал опаснее, несмотря на мутации. Пока в вирусе нет изменений, которые привели бы к его патогенности.

С начала пандемии в России зафиксировали 6 195 232 случая заражения коронавирусом. Из них 5 547 529 человек выздоровели, еще 156 178 скончались. При этом в мире COVID-19 выявили у 195,3 миллиона человек, из них более 4,1 миллиона умерли.