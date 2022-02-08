Коронавирус сочли безвредным для репродуктивной функции мужчин

Когда мужчина заболевает COVID-19, уровень его половых гормонов снижается, но приходит в норму через три месяца после выздоровления. Об этом написали ученые Сеченовского университета, их статью опубликовал научный журнал Andrology.

В исследовании поучаствовали 44 мужчины, каждый из которых был инфицирован коронавирусом. Во вторую группу контроля собрали 44 здоровых добровольца. Гормональный фон заболевших ухудшался, что касалось и тестостерона, но через три месяца после выздоровления разницы между мужчинами, которые перенесли COVID-19, и здоровыми испытуемыми заметно не было.

«Теперь мы можем уверенно сказать: репродуктивная функция возвращается», — заявил профессор Сеченовского университета Дмитрий Еникеев, один из авторов научного исследования.

Он подчеркнул, что основной сбой в работе гормональной системы происходит на пике заболевания.

Коронавирус может сильно навредить беременным женщинам. COVID-19 способен даже привести к смерти плода или другим осложнениям, о чем рассказывала начальник отдела по организации службы родовспоможения регионального Минздрава.