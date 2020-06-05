Коронавирус сделал детей с ожирением еще более тучными

Дети с ожирением поправились еще больше из-за коронавируса. Они набирают и без того лишние килограммы в том числе из-за мер, которые приняты во многих странах для борьбы с распространением COVID-19.

Итальянские и американские специалисты пришли к выводам, что некоторые побочные эффекты пандемии коронавируса вышли за рамки обычной инфекции. Результаты их исследование опубликовал журнал Obesity.

Режим самоизоляции пришлось соблюдать не только взрослым. К нему вынуждены были приспособиться дети и подростки. Некоторые из них страдают от ожирения.

«Изоляция, <…> видимо, создает неблагоприятные условия для здорового образа жизни», — предположил профессор Университета штата Нью-Йорк Майлз Фейт, выступивший одним из авторов научной работы.

Люди с хроническими заболеваниями наиболее уязвимы перед COVID-19. Вероятность осложнений у человека с диабетом, ожирением и нездоровым сердцем, например, повышается. Теперь ученые обратили внимание на тот факт, что и сама пандемия отчасти провоцирует указанные заболевания.

Во время исследования специалисты наблюдали за состоянием 41 ребенка с ожирением. Все они оставались дома из-за ситуации с коронавирусом в мире. Ученые выяснили, какой образ жизни ведут дети, чем питаются, насколько физически активны, какова продолжительность и качество их сна.

Оказалось, что дети больше едят и спят, чем за аналогичный период прошлого года. Изменился и их рацион: в нем стало больше вредных продуктов повышенной калорийности. Маленькие участники исследования проводят достаточно много времени за компьютером. Время их физической активности тоже снизилось — на два часа в неделю.

Ученые пришли к выводу, что дома вес детей сложнее контролировать, чем в школе. Количество лишних килограммов, которые они могут набрать, зависит от того, насколько длительной окажется изоляция. При этом сбросить лишнее будет непросто.

Избыточный вес, заключили авторы исследования, может привести к ожирению в будущем. Такой исход вероятен, если не восстановить здоровый образ жизни.