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    18 августа 2021, 03:05

    Российские ученые нашли подавляющие коронавирус пробиотики

    Дарья Бунякова

    Ученые Роспотребнадзора выявили штамм лактобактерий, способный подавить коронавирус. Эти микроорганизмы могут послужить основой для лекарства против ковида.

    Российские ученые нашли подавляющие коронавирус пробиотики

    Изучением пробиотических бактерий занимались ученые Нижегородского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени академика Блохиной вместе с коллегами из новосибирского центра «Вектор». Они нашли бактерию, которая оказалась эффективна против коронавируса, сообщила газета «Известия».

    Речь идет о штамме L. fermentum 90 TC-4. С его помощью специалисты смогут создать пробиотик, подавляющий размножение вируса.

    «Во-первых, эти пробиотики можно использовать для профилактики COVID-19. Во-вторых, созданные нами БАДы можно употреблять с пищей непосредственно в период заболевания. В-третьих, их можно давать детям», — пояснила заведующая лабораторией микробиома человека и средств его коррекции нижегородского института Ирина Соловьева.

    Она добавила, что эта же лактобактерия способна справиться с вирусом высокопатогенного гриппа.