Российские ученые нашли подавляющие коронавирус пробиотики

Ученые Роспотребнадзора выявили штамм лактобактерий, способный подавить коронавирус. Эти микроорганизмы могут послужить основой для лекарства против ковида.

Изучением пробиотических бактерий занимались ученые Нижегородского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени академика Блохиной вместе с коллегами из новосибирского центра «Вектор». Они нашли бактерию, которая оказалась эффективна против коронавируса, сообщила газета «Известия».

Речь идет о штамме L. fermentum 90 TC-4. С его помощью специалисты смогут создать пробиотик, подавляющий размножение вируса.

«Во-первых, эти пробиотики можно использовать для профилактики COVID-19. Во-вторых, созданные нами БАДы можно употреблять с пищей непосредственно в период заболевания. В-третьих, их можно давать детям», — пояснила заведующая лабораторией микробиома человека и средств его коррекции нижегородского института Ирина Соловьева.

Она добавила, что эта же лактобактерия способна справиться с вирусом высокопатогенного гриппа.